Державний департамент США опублікував заяву з приводу ситуації у Вірменії

Державний департамент США закликає до переговорів у Вірменії.

"Сполучені Штати продовжують пильно стежити за ситуацією у Вірменії.

Як друг Вірменії, ми закликаємо всі сторони до добросовісних переговорів щодо формування нового уряду відповідно до Конституції та прийняття резолюції, яка б відображала інтереси всіх вірмен", - йдеться у заяві речниці Державного департаменту США Гедер Науерт щодо ситуації у Вірменії.

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Тим часом, у Вірменії відновилися акції непокори, повідомляє Радіо Свобода.

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