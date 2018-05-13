Радник з нацбезпеки США Болтон не виключив можливості введення санкцій проти європейських компаній через Іран

Радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Болтон заявив у неділю, що США можуть ввести санкції проти європейських компаній, які ведуть бізнес в Іраном.

Президент Трамп 8-го травня оголосив, що США виходять з іранської угоди, укладеної адміністрацією Обами у 2015 році. Інші учасники угоди – Китай, Франція, Росія, Великобританія та ЄС – поки що залишаються сторонами домовленості, яка передбачає здійснення контролю над іранською ядерною програму в обмін на полегшення американських економічних санкції проти Ірану та компаній, які ведуть бізнес в цій країні.

В інтерв’ю каналу CNN Болтон сказав, що США можуть ввести санкції проти європейських компаній, які продовжують вести бізнес з Іраном. «Це буде залежати від позиції інших урядів», - додав він.

Підпишіться на "Голос Америки" в Фейсбук, Ютуб, Твіттер, Інстаграм.

Водночас Держсекретар США Майк Помпео також у неділю, виступаючи на телеканалі Fox News, заявив, що недавній вихід США з угоди щодо ядерної програми Ірану не був спрямований проти Європи.

«Я сподіваюся, що в найближчі дні і тижні ми зможемо дійти згоди, яка дійсно буде працювати, дійсно захистить світ від поганої поведінки Ірану, не тільки від їх ядерної програми, але і від їх ракет і від їх зловмисної поведінки», - сказав він.

Дивіться також: Як останні здобутки адміністрації Трампа впливають на його рейтинг