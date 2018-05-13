День матері: привітання від політиків

У багатьох країнах світу 13 травня відзначають День матері.

У цей день багато хто з політиків опублікував привітання матерям у соціальних мережах. Наводимо деякі із них.

Першим твітом президента США Дональда Трампа сьогодні вранці стало відео-привітання із Днем матері. "Ця неділя - один з найважливіших днів року - День матері! Це особлива можливість подякувати всім матерям і бабусям у нашому житті", відзначив президент США.

Перша леді США Меланія Трамп також опублікувала привітання у Твіттері.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо опублікував наступне привітання: "Щасливого Дня матері усім матерям, бабусям, сестрам, дружинам та друзям, яких нам так пощастило мати у нашому житті, які направляють нас безумовною любов'ю".

Сенатор США Джон Маккейн у Твіттері опублікував фотографії своєї матері та дружини та написав: "Щасливого Дня матері всім мамам по всій країні та всьому світу! Я особливо вдячний своїй чудовій мамі Роберті та моїй надзвичайній дружині Сінді Маккейн, чиї самовідданість, прихильність та мужність дають нашій родині величезну силу".

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Колишній президент США Барак Обама твітує: "Щасливого Дня матері кожній мамі, особливо чудовим мамам в моєму житті, Мішель Обамі та моїй тещі, Маріан Робінсон".

Посол США до НАТО Кей Гатчісон привітала всіх матерей у світі та особливо подякувала матерям солдатів та дипломатів, які служать їх країні за кордоном.

"Слово мама – святе для кожного з нас. Адже немає у світі сильнішої та жертовнішої любові, аніж материнська", написав президент України Петро Порошенко у Твіттері.

Порошенко також написав, що присвоїв почесне звання «Мати-героїня» 1051 українці та подякував українським матерям "за турботу, любов, сили та енергію", які вони вкладають у виховання дітей.

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