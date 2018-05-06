Королівська родина оприлюднила перші офіційні світлини принца Луї

Королівська родина Британії у неділю показала світу дві фотографії новонародженого немовля принца Луї. На одному зі знімків немовля тримає в руках 3-річна сестра принцеса Шарлотта.

Маленький принц Луї є п'ятим у черзі на британський престол. Він народився 23 квітня з вагою у 3.83 кг.

Його мама Кейт зробила обидві фотографії у Кенсінгтонському палаці.

На одній фотографії, яку за офіційними повідомленнями палацу було зроблено за три дні після народження, Луї одягнули у білий джемпер та штанці, притуливши до білої подушки. Друга фотографія разом із сестрою, була зроблена 2-го травня – у день її народження.

Через зміни в законодавстві від 2013-го року, Шарлотта є першою британською принцесою, для якої прихід молодшого брата не тягне за собою пониження в успадкуванні престолу.

У Палаці повідомляють, що Луї не буде присутнім на весіллі 19-го травня його дядька, принца Гаррі, до актриси США Меган Маркле.

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