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Королівська родина оприлюднила перші офіційні світлини принца Луї

Принц Луї та принцеса Шарлотта

Королівська родина Британії у неділю показала світу дві фотографії новонародженого немовля принца Луї. На одному зі знімків немовля тримає в руках 3-річна сестра принцеса Шарлотта.

Маленький принц Луї є п'ятим у черзі на британський престол. Він народився 23 квітня з вагою у 3.83 кг.

Його мама Кейт зробила обидві фотографії у Кенсінгтонському палаці.

Принц Луї народився 23 квітня 2018.
Принц Луї народився 23 квітня 2018.

На одній фотографії, яку за офіційними повідомленнями палацу було зроблено за три дні після народження, Луї одягнули у білий джемпер та штанці, притуливши до білої подушки. Друга фотографія разом із сестрою, була зроблена 2-го травня – у день її народження.

Принц Луї та принцеса Шарлотта
Принц Луї та принцеса Шарлотта

Через зміни в законодавстві від 2013-го року, Шарлотта є першою британською принцесою, для якої прихід молодшого брата не тягне за собою пониження в успадкуванні престолу.

У Палаці повідомляють, що Луї не буде присутнім на весіллі 19-го травня його дядька, принца Гаррі, до актриси США Меган Маркле.

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Одяг майбутнього: новітні технології ведуть до революції у світі моди. Відео

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