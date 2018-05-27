Померла четверта людина, яка ступила на Місяць - астронавт Алан Бін

Американський астронавт Алан Бін, четверта людина, яка ступила на Місяць, помер у віці 86 років.

В 1969 році, під час свого першого польоту у космос, у складі екіпажу місії «Апполон-12», Алан Бін приземлився на Місяці. Загалом він провів на поверхні супутника Землі понад 30 год, розгорнув кілька експериментів та зібрав десятки кілограмів зразків місячного ґрунту, - говориться у повідомленні НАСА.

З 12-ти астронавтів, які ступали на Місяць, зараз живими є лише четверо – Буз Алдін, Девід Скот, Чарльз Дюк, та Гаррісон Шмідт.

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