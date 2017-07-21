Сумку Армстронґа з місії Аполлон-11 продали з молотка за майже $2 млн

Сумку Ніла Армстронґа із зразками місячного ґрунту продано у четвер у 48 річницю першої висадки людини на Місяць

Сумку, в якій на Землю доставлено перший зразок ґрунту з Місяця, продали у четвер з молотка у Sotheby’s у Нью-Йорку за майже два мільйони доларів.

Невеликий мішок все ще містить дрібні частинки ґрунту і сліди місячного пилу, - пише інформаційне агентство Reuters.

Біла сумка з написом LUNAR SAMPLE RETURN перебувала на Місяці в 1969 році в рамках місії Аполлон-11. До 48-ї річниці висадки членів екіпажу Аполлона-11 був приурочений аукціон.

Саме в цю сумку американський астронавт Ніл Армстронґ зібрав 500 грамів зразків породи з п'яти різних точок на Місяці. За артефакт планували отримати від 2 до 4 мільйонів доларів, але новий анонімний власник заплатив всього 1,8 мільйона.

Сама історія сумки досить цікава.

Із поверненням Армстронґа на Землі, сумку положили в ящик в Космічному центрі Джонсона в Г’юстоні, де вона лежала протягом десятиліть, і звідки вона загадково зникла. Вона згодом появилася в гаражі управителя Музею в Канзасі Макса Айрі, якого, згідно з судовими документами, визнано винним у 2014 році за крадіжку мішка.

Мішок відтак сконфіскувала Служба маршалів США і тричі безуспішно виставляла на аукціон. Нарешті, у 2015 році сумку купила за 995 доларів адвокатка з Чикаго Ненсі Лі Карлсон.

Карлсон відправила її в NASA, де, після підвердження справжності сумки Армстронґа з місячним ґрунтом, агентство відмовилося сумку повернути, кажучи, що вона є державною власністю і її продано помилково.

Карлсон подала НАСА до суду, виграла справу і виставили її на продаж на аукціоні Sotheby’s.

Своє обурення висловило агентство NASA ще у лютому, вказуючи на те, що за американським законодавством, артефакти місячної місії не можуть бути продані приватним власникам.

«Цей артефакт ніколи не мав бути у приватній власності. Ми вважаємо, що він належить всьому американському народові. Сумка повинна бути виставлена і доступна громадянству, - йдеться в заяві NASA з приводу аукціону.

Дивіться також: Історія про хлопчика, який два роки тому успішно переніс першу в світі дитячу трансплантацію обох рук