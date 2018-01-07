У віці 87 років помер легендарний американський астронавт Джон Янг.

Він двічі літав на орбіту Місяця, а у 1972-му, під час другої експедиції, у якості командира місії "Аполлон-16" – висадився на поверхню супутника Землі. Янг став одним з 12 людей, які коли-небудь ступали на поверхні Місяця, говориться у повідомленні НАСА.

Джон Янг був першим американським астронавтом, який літав у космос 6 разів. Його називали астронавтом всіх астронавтів.

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