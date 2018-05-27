У неділю вночі південне побережжя США досягне епіцентр субтропічного шторму – «Альберто».

Хоч потужність циклону не досягне рівня урагану, три штати - Алабама, Флорида та Міссісіпі - оголосили надзвичайний стан. «Альберто» несе зі собою сильні зливи та високі хвилі, які можуть спричинити затоплення прибережних територій.

«Альберто» – це перший циклон, що отримав власну назву у цьогорічному сезоні ураганів у США, який офіційно почнеться лише 1 червня. Американські метеорологи передбачають цього року більше ураганів, ніж звичайно.

Дивіться також: Ураган "Марія": острів Пуерто-Ріко зруйнований - місцева влада