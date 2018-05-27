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Вночі південне побережжя США досягне епіцентр субтропічного шторму

Приблизна карта територій у зоні попередження

У неділю вночі південне побережжя США досягне епіцентр субтропічного шторму – «Альберто».

Хоч потужність циклону не досягне рівня урагану, три штати - Алабама, Флорида та Міссісіпі - оголосили надзвичайний стан. «Альберто» несе зі собою сильні зливи та високі хвилі, які можуть спричинити затоплення прибережних територій.

«Альберто» – це перший циклон, що отримав власну назву у цьогорічному сезоні ураганів у США, який офіційно почнеться лише 1 червня. Американські метеорологи передбачають цього року більше ураганів, ніж звичайно.

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