На Таймз Сквер у центрі Нью-Йорка пройшла акція за звільнення Сенцова

В суботу в центрі Нью-Йорка на Таймз Сквер, громадська організація "Разом" провела акцію за звільнення українського режисера Олега Сенцова та інших політичних в’язнів, яких утримує Росія.

«Час спливає», - з такими словами звернулися до громадськості учасники акції на підтримку Олега Сенцова. Активісти тримали плакати з надписами «Звільніть Сенцова»; інші в одязі в’язнів сиділи чи лежали на асфальті, тримаючи в руках пісковий годинник.

«Ми повинні щось зробити, ми всі люди, ми повинні розуміти, що ті речі, якими ми користуємось – свобода слова та свобода пересування – невід’ємні, і не можна кидати людей за грати лише через їхні переконання”, - каже один з організаторів акції Олексій Прокопенко.

«ЧАС СПЛИВЄ для Олега Сенцова через безстрокове голодування.

ЧАС СПЛИВАЄ для всіх політичних в`язнів.

ЧАС СПЛИВАЄ для тих, чиї права та людська гідність принижена.

ЧАС СПЛИВАЄ для нашої громадськості, якщо будемо і далі ігнорувати агресію Росії проти України та всього вільного світу», написали на своїй сторінці в Фейсбук організатори акції «Разом за Україну».

Участь в мітингу взяли близько 50 людей.

«Важливо, щоб всі розуміли, що Сенцов, не єдина людина, яку ув’язнили за його політичні переконання. Є ще 64 українських політичних в’язнів, які перебуваються в російських тюрмах». – говорить одна з організаторів мітингу Настя Ряб.

Активісти закликали присутніх звертатись до своїх представників у парламентах світу, своїх закордонних відомств та послів в Росії з вимогою звільнення українських політичних в’язнів.

Участь в акції взяв також і уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.

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