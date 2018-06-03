Китай погрожує вийти з торговельних угод зі США

Китай попередив США, що жодні торговельні угоди між двома країнами не вступлять у силу, якщо Вашингтон запровадить анонсоване раніше мито та на китайські товари та інші торговельні обмеження. Вихідними у Пекіні перебував міністр торгівлі США Вілбур Росс. За підсумками переговорів сторони не оприлюднили спільної заяви. Дональд Трамп погрожує підняти мито на китайський імпорт на загальну суму 150 мільярдів доларів. Окремо на продукцію технологічних компаній на суму 50 мільярдів.

У повідомленні інформагентства «Сіньхуа» за результатами зустрічі йдеться, що політика Китаю продовжує бути послідовною, і що Пекін готовий збільшити імпорт іноземних товарів, у тому числі американських. «Реформи, відкриття ринку та збільшення внутрішнього попиту є національною стратегією Китаю», - йдеться у повідомленні. В ньому також наголошується, що прогрес у відносинах між США та Китаєм повинен бути базований на двосторонньому компромісі, а не на торговельній війні.