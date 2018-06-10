«Велика сімка» продовжує підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України – заява

Лідери країн «Великої сімки» (G7) пообіцяли продовжувати підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Про це йдеться у спільному комюніке, оприлюдненому після завершення саміту G7 у Канаді.

«Ми знову заявляємо про своє засудження незаконної анексії Криму та підтверджуємо подальшу підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів», – зазначається у документі.

«Велика сімка» попередила, що буде готова запроваджувати нові санкції проти Москви, якщо цього вимагатимуть обставини.

«Ми готові приймати подальші обмежувальні заходи, щоб збільшити ту ціну, яку платить Росія в разі, якщо кроки російської сторони нас до цього підштовхнуть», – підкреслили лідери G7.

Також вони висловили готовність підтримувати російське громадянське суспільство.

Учасники саміту підтримали зусилля в рамках «нормандського формату» та ОБСЄ для вирішення конфлікту в Україні.

Крім цього, у «Великій сімці» закликали Росію «припинити дестабілізувальні дії на підрив демократичних систем та згорнути підтримку сирійського режиму».

При цьому у G7 погодилися «продовжувати залучати Росію до вирішення регіональних криз та глобальних викликів».

«Ми й надалі будемо підтримувати громадянське суспільство Росії та розвивати міжособистісні зв’язки», – мовиться у комюніке.

Лідери країн «Великої сімки» зуміли за підсумками саміту узгодити спільне комюніке. Однак пізніше президент США Дональд Трамп заявив, що відмовляється схвалювати цю заяву, бо він незадоволений заявами прем’єра Канади Джастіна Трюдо.

Дональд Трамп також неодноразово закликав до того, щоб Росію повернули до об’єднання провідних країн світу.

Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров 9 червня заявив, що Москва не прагне повернутися до групи. Він додав, що Росія «чудово працює в інших форматах», таких, як «Група двадцяти».

Росія була виключена з тодішньої «Великої вісімки» чотири роки тому після анексії українського Криму та розпалювання війни на сході України, яка забрала життя щонайменше 10 300 людей.

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