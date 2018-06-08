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Світ

Туск: Велика сімка на саміті залишиться об’єднаною, включно з Італією

Представники ЄС на саміті G7 в Шарлевуа

Країни Європейського Союзу, які входять до складу Великої сімки (G7), включно з новим прем’єр-міністром Джузеппе Конте, створять об’єднаний фронт у всіх питаннях, що будуть обговорюватись на саміті в Шарлевуа. Про це заявив президент Європейської ради Дональд Туск.

До міста Шарлевуа, що в канадській провінції Квебек, прибули президент Дональд Трамп, президент Європейської ради Дональд Туск, канцлер Німеччини Анґела Меркель, президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей, прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте і президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер.

Цього тижня, під час інавгуаційної промови в італійському парламенті, Конте, як здавалося, відійшов від спільної позиції Європейського Союзу і закликав до перегляду санкцій ЄС проти Росії.

Перед самим самітом Великої сімки він сказав, що Росію слід запросити наново приєднатися до цього уруповання (G7), з якого її усунули 2014 року після анексії Криму.

Однак Дональд Туск заявив, що на саміті G7 Італія дотримуватиметься курсу ЄС.

«Цього ранку в мене була перша і дуже корисна, обіцяюча зустріч з прем’єр-міністром Італії Джузеппе Конте, і я переконаний, що тут, на самі G7, матимемо повністю об’єднану європейську позицію в усіх питаннях. Включно з Росією. Я не кажу про подробиці, але про загальніший спільний курс», сказав Туск.

«Ми також погодились зустрітися з ним знову в Римі перед засіданням Європейської ради.

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