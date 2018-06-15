Манафорта відправили до в'язниці

Федеральна суддя у Вашингтоні відправила колишнього керівника передвиборчої кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта до в'язниці до часу проведення над ним судового процесу у вересні, повідомляє CNN.

Суддя скасувала перебування Манафорта під домашнім арештом і прийняла рішення про взяття його під варту після того, як адвокати спеціального прокурора Роберта Мюллера повідомили, що Манафорт намагався втрутитися у справи свідків, перешкоджав правосуддю.

Суддя зазначила, що Манафорт «зловживає» довірою, наданою йому півроку тому.

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