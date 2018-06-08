Костянтин Килимник у США став обвинуваченим у справі проти Манафорта

Громадянин України та Росії Костянтин Килимник став відповідачем у справі, яку у США спецпрокурор Роберт Мюллер веде проти колишнього керівника виборчого штабу Дональда Трампа Пола Манафорта.

Як повідомляє інформаційне агентство Reuters, висунуте Мюллером в п’ятницю нове обвинувачення щодо Манафорта та Килимника стосується імовірних зв’язків із російською розвідкою.

Мюллер заявив, що Манафорт і Килимник звинувачуються в змові з метою перешкоджання правосуддю і в самому перешкоджанні правосуддю.

Дотепер у розслідуванні команди спецпрокурора США Килимник фігурував анонімно, як «Особа А». Килимник є давнім соратником Манафорта. У соціальних мережах практично неможливо знайти його фотографію, а інтерв'ю з ним – рідкість. У 2017 році Костянтин Килимник дав інтерв'ю кореспонденту Радіо Свобода Крістоферу Міллеру, воно стосувалося плану повернення Януковича з Росії в Україну, нібито розробленого Килимником.

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У статті Радіо Свобода йдеться, що у Килимника подвійне громадянство: російське та українське. Інформація про те, що він навчався на військового перекладача в Росії, послужила для багатьох підставою вважати, що він пов'язаний з ГРУ Росії. Сам Килимник в тому ж інтерв'ю це заперечує.

Видання Bloomberg, в свою чергу, зазначає, що Килимник принаймні до 2016 року зберігав контакти з цією структурою. За наявною інформацією, в той час, коли Манафорт брав участь у передвиборчій кампанії Трампа в травні 2016 року, він зустрічався з Костянтином Килимником. У судових документах говориться, що в серпні 2016 року Манафорт обговорював з ним злам електронної пошти Національного комітету Демократичної партії, і Килимник стверджував, що він зіграв певну роль в запобіганні ухваленню поправки до виборчої платформи Республіканської партії про надання Україні військової допомоги.

Українські ЗМІ зазначають, що на початку 2000-х Килимник працював в Міжнародному республіканському інституті – некомерційній організації, що базується у Вашингтоні, де займався питаннями Росії. В МРІ підтвердили «Голосу Америки», що Костянтин Килимник працював в московському офісі з 1995-го до 2005-го. Свою діяльність він починав як перекладач, однак виконував і інші завдання. Які саме – в Міжнародному республіканському інституті не уточнили.

Згідно з публікацією Радіо Свобода, Килимник працював з Манафортом і керував його київським офісом з 2005-го до 2015-го. Після обрання Віктора Януковича президентом України Килимник майже весь час провів в Адміністрації президента, де допомагав Манафорту.

Із 2016-го Манафорт і Килимник підтримували зв'язок. Манафорт, згідно з судовими документами, оплачував послуги Килимника. За повідомленнями ЗМІ, листування з Манафортом Килимник вів аж до листопада 2017 року. В останніх листах обговорювався текст статті про роботу Манафорта в Україні.

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