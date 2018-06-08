Від Манафорта відвернулись ті, хто співпрацював з ним на підтримку Януковича - NYT

Команда спецпрокурора США Роберта Мюллера звинуватила Пола Манафорта в тому, що він намагався змовитись з можливими свідками.

Це звинувачення базується на інформації, отриманої від двох журналістів, які тісно співпрацювали з Манафортом на підтримку колишнього президента України Януковича, пише The New York Times.

Свідчення для розслідування втручання Росії до виборів 2016 року, очолюваного спецпрокурором Робертом Мюллером, почали давати двоє журналістів, які допомагали у просуванні проекту до якого, за інформацією прокурорів, Манафорт спрямував більше двох мільйонів доларів з закордонних рахунків.

Співпраця цих журналістів з урядом ще більше ізолювала Манафорта, який очікує судового розгляду за звинуваченнями в порушенні законів в сфері оподаткування, фінансів та лобізму, наголошує видання.

Особи, наближені до Манафорта, твердять, що він відчуває себе зрадженим колишніми діловими партнерами, яким він роками спрямовував мільйони доларів за надання консультацій та лобізм з метою покращення репутації Януковича.

Манафорт ділився переконанням зі своїми союзниками, що команда Мюллера використовує його партнерів по бізнесу, щоб чинити на нього тиск з метою примусити його дати свідчення проти Трампа.

Прокурори вказують, що Манафорт неодноразово намагався зв’язатись з двома журналістами, щоб узгодити їх свідчення про роботу з протидії міжнародній критиці Януковича за корупцію, переслідування супротивників і проросійську політику. Прокурори не назвали імена цих журналістів, однак, три особи поінформовані про проект вказали, що це Алан Фрідман та Екарт Сейджер, наголошує видання.

Журналісти не пристали на пропозицію Манафорта і передали інформацію Роберту Мюллеру.

Фрідман та Сейджер з 2011 по 2014 намагались залучити провідних європейських політиків на підтримку Януковича. Манафорт перевів 2,4 мільйона доларів на фінансування діяльності Фрідмана та Сейджера, в рамках якої розміщувались редакційні статті в західних ЗМІ і виголошувались промови.

Наприклад, Сейджер працював з Манафортом та іншими з організації візиту колишнього прем’єр-міністра Італії Романо Проді до Вашингтону в березні 2013 року.

Фрідман допомагав підготувати редакційну статтю Проді, опубліковану в The New York Times в лютому 2014 року, повідомляють прокурори.

В статті йшлося, що Янукович може вивести Україну з кризи, і що європейські лідери на повинні погрожувати йому санкціями.

В день публікації інтверв’ю, Янукович утік з України через протести проти корупції та повороту курсу до Москви.

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