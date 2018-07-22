Сенатор Рубіо закликає до голосування за законопроект про введення нових санкцій проти Росії

Сенатор-республіканець Марко Рубіо закликав проголосувати за законопроект DETER, який передбачає введення нових санкцій, якщо американська розвідка дійде висновку, що Росія втрутилась в американські вибори. Законопроект був розроблений республіканцем Рубіо з його колегою від демократичної партії сенатором Крисом ван Голленом і представлений ще в січні цього року.

«Ми думаємо, не має сумніву у тому, що вони (росіяни – ред. ГА) втрутились та будуть втручатися у вибори у майбутньому», - сказав Марко Рубіо в програмі каналу CNN «Стан нації».

«Якщо ми приймемо цей законопроект, і директор національної розвідки скаже, що вони втрутились у вибори 2018 року, проти них будуть введені жорсткі санкції. Путін повинен знати перед тим, як це робити, яку він заплатить ціну», - сказав сенатор.