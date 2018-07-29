Уряд США може зупинити роботу у жовтні, якщо не буде проведена імміграційна реформа

Президент Дональд Трамп оголосив ультиматум демократам у Конгресі - або фінансуєте імміграційну реформу, включно з будівництвом стіни на кордоні з Мексикою, або у жовтні уряд зупинить роботу. Свої погрози президент, вже традиційно, оголосив публічно у Твіттері.

«Я буду готовий «закрити» уряд, якщо демократи не проголосують за безпеку кордону, включаючи стіну! - написав Трамп в Твіттері. - Треба позбутися [імміграційної] лотереї, практики «зловити і відпустити» і так далі і, нарешті, перейти до імміграційної системи, заснованої на заслугах! Потрібно, щоб у нашу країну приїжджали чудові люди! »

Президент роздратований небажанням Конгресу фінансувати спорудження стіни, яку Трамп обіцяв на виборах. Якщо ці витрати не будуть передбачені у проекті бюджету на наступний рік, президент сигналізує, що не підпише бюджет і уряд перестане працювати.