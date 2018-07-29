Економіка США росте стійкими темпами, торговельний дефіцит зменшується

Торговельний дефіцит США зменшився на 52 мільярди доларів. Президент Трамп заявив у неділю, що це - головний і найбільш вагомий результат з усіх, викладених в останньому урядовому економічному звіті за другий квартал цього року. Президент США вважає, що політика його уряду – а саме зниження податків, скорочення регуляторних норм та зміна умов міжнародної торгівлі – створюють кращі умови для росту економіки.

Водночас, економічний радник Білого дому Ларрі Кадлоу заявив у неділю, що, на його думку, економічне зростання в 4,1 відсотка, зафіксоване в США в другому кварталі, буде носити стійкий характер в найближчі місяці, незважаючи на скептицизм незалежних економістів. «Відбувається багато позитивних речей», - сказав Кадлоу, виступаючи на каналі CNN.

За його словами, президент Дональд Трамп «заслуговує на те, щоб його вшановували, як переможця», з огляду на «зниження податків і скорочення нормативних актів, наприклад». «Реформа торгівлі, я думаю, вже окупається. Фундаментальні показники економіки виглядають дуже добре », - сказав він. «Спостерігається бум бізнес-інвестицій. А це породжує продуктивність. Це породжує робочі місця. Це породжує зарплати для пересічних людей, що дуже важливо», - пояснив він.

Кадлоу сказав, що за п'ять повних календарних кварталів, які припали на 18-місячне президентство Трампа, середнє економічне зростання найбільшої економіки світу становив 2,9 відсотка.

Дивіться також: Про що говорив Трамп з Путіним: головні тези доповіді Держсекретаря США Майка Помпео. Відео