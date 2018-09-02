Місце Порошенка на похороні є «прощальним посланням» Маккейна Путіну і Трампу – екс-посол США в ООН

Колишня посол США в ООН Саманта Пауер назвала невипадковим місце, на якому під час церемонії прощання з американським сенатором Джоном Маккейном перебував президент України Петро Порошенко.

«Звичайно, невипадково, що Джон Маккейн, який розпланував кожну деталь сьогоднішнього прощання, запросив президента України Петра Порошенка й помістив його поруч із Єнсом Столтенберґом, головою НАТО. Це прощальне послання Володимиру Путіну та Дональду Трампу: Америка солідарна зі своїми друзями та союзниками», – написала Саманта Пауер після завершення жалобної церемонії.

Президент Порошенко після завершення церемонії прощання зазначив, що сенатор Маккейн був поруч із Україною та українцями в критичні моменти історії.