Маккейн вирішив поїхати в Київ у 2013-му попри застереження Держдепу США. Спогади Стівена Нікса

Сенатор Маккейн був відданим захисником демократії в світі. Він підтримав як Помаранчеву революцію, так і Революцію Гідності. Він прагнув бачити сильну Україну і виступав проти агресії Кремля. У 2013-му, попри застереження Держдепу США, Маккейн вирішив поїхати в Київ, щоб продемонструвати підтримку США Україні, - згадує Стівен Нікс з Міжнародного республіканського інституту. Цю організацію Маккейн очолював більше 20 років.

Мусимо їхати, щоб показати свою підтримку народу України

"Сенатор Маккейн та я поговорили і він вирішив не зважати на особисту безпеку і ризикнути. Він сказав: "Мусимо їхати, щоб показати свою підтримку народу України у цей надзвичайно важливий час. Не можна, щоб нас переконав острах за власну безпеку. Організуй це, Стів." А він мене часто називав "Стіві-хлопче". "Організуй це, Стіві-хлопче, і їдьмо!" - згадує ​Директор євразійських програм Міжнародного республіканського інституту Стівен Нікс.

Візит Маккейна тими вихідними допоміг запобігти кровопролиттю на Майдані, - переконаний Нікс.

Я особисто переконаний, що присутність там сенатора Маккейна запобігла більшим жертвам

"До і після візиту лідери опозиції говорили нам, що його присутність переконала владу не втілювати загрозу придушити протест. Це мало статись тими ж вихідними, коли відбувся візит сенатора Маккейна. Так, ми поїхали з думкою, що його присутність запобігла насильству. Ми всі знаємо, що люди загинули на Майдані. Це жахлива трагедія, але я особисто переконаний, що присутність там сенатора Маккейна запобігла більшим жертвам", - каже Нікс.

Весь світ вшановує пам'ять Маккейна. Винятком тут стала Росія, де багато офіційних ЗМІ та політиків продовжуть негативно відгукуватись про сенатора, назвиваючи його русофобом

Думаю, росіяни захоплюються Джоном Маккейном

"Цей коментар йде від російьских ЗМІ, державних ЗМІ, тому не думаю, що це відображує те, що можуть думати росіяни про Джона Маккейна. Чесно кажучи, думаю, росіяни захоплюються Джоном Маккейном, тому що він був принциповою людиною і захищав те, у що вірив", - вважає Стівен Нікс.

Протягом своєї останньої зустрчі з Нємцовим, за кілька місяців до вбивства російського опозиціонера, росіянин пояснив, чому Путін боїться Маккейна.

Ви знаєте, президент Путін справді Вас ненавидить

"Немцов сказав сенаторові Маккейну: "Ви знаєте, президент Путін справді Вас ненавидить." І сенатор посміхнувся у відповідь. Тоді пан Нємцов посерйознішав і сказав: "А знаєте, чому він вас ненавидить? Тому що він вас боїться. А чому він вас боїться? Бо ви захищаєте свої принципи, а він – людина без принципів". Цим запам'ятається Джон Маккейн. Він завжди дотримувався своїх принципів, боровся за те, що правильно", - розповідає Нікс.

Маккейна замінити не можна, однак, багато американців підтримують Україну і його відданість боротьбі за свободу. "Ніхто не замінить Джона Маккейна. Його постать дуже видатна, але є лідери, які дуже цікавляться Україною", вважає Нікс.

"Думаю, Джон Маккейн закликав би не фокусуватись на його постаті, а зосереджуватись на місії. Тут в IRI ми продовжимо розбудовувати спадщину Джон Маккейна, продовжимо просувати свободу та демократію в світі", - каже Стівен Нікс.

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