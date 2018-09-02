Порошенко на прощанні з Маккейном назвав його героєм Америки та України

Попрощатися із Джоном Маккейном родина сенатора запросила чимало діючих та колишніх лідерів із за-кордону. В складі української делегації на прощальній церемонії в Національному соборі у Вашингтоні були присутні президент України Петро Порошенко, мер Києва Віталій Кличко та лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк.

Після церемонії Порошенко зазначив, що сенатор Маккейн був поруч із Україною та українцями в критичні моменти історії України.

«Ми всі запам’ятали його на Майдані під час Революції гідності, коли при температурі мінус 26 градусів він вийшов роздягнутий, звернувся до сотень тисяч людей, які стояли на Майдані для того, щоб висловити абсолютно необхідні тоді слова підтримки, що весь світ і Сполучені Штати Америки разом з українцями. І коли треба було консолідувати світ під час Мюнхенського безпекового форуму – він був лідером і допомагав нам», – сказав Петро Порошенко.

​Порошенко також пригадав одну з останніх зустрічей із сенатором, коли вони разом вирішили відвідати українських морських піхотинців, які тримали оборону в районі Широкиного.

«За 10 кілометрів до під’їзду Служба безпеки мені повідомила, що почався артилерійський обстріл місця, до якого ми їхали. І я сказав сенатору, що я, як президент і верховний головнокомандувач, маю бути там, але безпека сенатора і американців – дуже турбуються і просять, щоб він не їхав. І я назавжди, на все життя запам’ятав його слова: «У найважчі і в найнебезпечніші часи вашої історії, пане президент, я з вами», – зауважив президент України.