"Спадок Маккейна – це боротьба за свободу і незалежність" - Яценюк

Лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк взяв участь у церемонії пам'яті сенатора Джона Маккейна у Вашингтонському Національному Соборі у суботу, 1 вересня.

Яценюк підкреслив, що Маккейн був великим другом українського народу.

"Сенатор Джон Маккейн – це великий син американського народу і великий друг українського народу. Він разом з нами був на Майдані. В Сенаті він був тією людиною, яка просувала законодавство по допомозі українським Збройним Силам. Він був людиною, яка просувала законодавство про введення санкцій проти Росії. Він був справжнім другом нашої країни і дійсно тим, хто переживав за Україну. Це велика втрата не тільки для Америки, не тільки для України, але й для світу в цілому. Його спадок – це боротьба за свободу і незалежність. І за свободу та незалежність нашої української держави", - заявив Арсеній Яценюк.

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