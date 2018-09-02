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"Спадок Маккейна – це боротьба за свободу і незалежність" - Яценюк

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Лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк взяв участь у церемонії пам'яті сенатора Джона Маккейна у Вашингтонському Національному Соборі у суботу, 1 вересня.

Яценюк підкреслив, що Маккейн був великим другом українського народу.

Яценюк про Маккейна: "Його спадок – це боротьба за свободу і незалежність". Відео
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Яценюк про Маккейна: "Його спадок – це боротьба за свободу і незалежність". Відео

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"Сенатор Джон Маккейн – це великий син американського народу і великий друг українського народу. Він разом з нами був на Майдані. В Сенаті він був тією людиною, яка просувала законодавство по допомозі українським Збройним Силам. Він був людиною, яка просувала законодавство про введення санкцій проти Росії. Він був справжнім другом нашої країни і дійсно тим, хто переживав за Україну. Це велика втрата не тільки для Америки, не тільки для України, але й для світу в цілому. Його спадок – це боротьба за свободу і незалежність. І за свободу та незалежність нашої української держави", - заявив Арсеній Яценюк.

Дивіться також: Маккейн був на Майдані в 2013, попри застереження Держдепу – Стівен Нікс ділиться спогадами про сенатора

Маккейн був на Майдані в 2013, попри застереження Держдепу – Стівен Нікс ділиться спогадами про сенатора. Відео
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Маккейн був на Майдані в 2013, попри застереження Держдепу – Стівен Нікс ділиться спогадами про сенатора. Відео

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    Тетяна Ворожко

    Ведуча програми «Студія Вашингтон», журналіст та редактор. Фокусується на висвітленні українських питань у Конгресі, прямих включеннях із місця подій, американській політиці. Працювала репортером газети «Киевские Ведомости» та програми «Погляд у світ» (УТ-1), сценаристом та журналістом культового шоу «Без Табу з Миколою Вереснем» (1+1). Дописувала до десятка газет і журналів. Співпрацювала з CNN та BBC. Після навчання у США обійняла посаду радника Координатора проектів ОБСЄ в Україні з питань мас-медіа, де протягом двох років запустила десятки проектів, спрямованих на розвиток вільних ЗМІ та зменшення напруги між регіонами країни. Автор двох книг та документального фільму (канал СТБ). Здобула диплом магістра історії КНУ імені Тараса Шевченка та магістра журналістики Університету штату Огайо (Атенс). Мама сина.

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