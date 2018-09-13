Час-Тайм. Які нові санкції очікувати проти Росії і коли?

Чи виконує адміністрація Дональда Трампа закон про санкції проти Ірану, Північної Кореї та Росії, з’ясовували у Конгресі США. США офіційно засудили рішення провести вибори у так званих Донецькій та Луганській народних республіках. Пол Манафорт веде переговори зі спеціальним прокурорм США Робертом Мюллером стосовно умов визнання своєї вини. Колишній президент США Барак Обама після тривалої перерви повернувся на політичну арену. Ураган "Флоренс" розпочав свій наступ на штати Північна та Південна Кароліна. Як місцеві українці підготувалися до стихії.