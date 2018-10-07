Щонайменше 11 загиблих в результаті землетрусу на Гаїті

Внаслідок землетрусу в північній частині Гаїті загинуло щонайменше 11 людей, повідомляє агентство Reuters.

За даними поліції, принаймні семеро людей загинули та більше 100 отримали поранненя в Порт-де-Пе на північному узбережжі поблизу епіцентру землетрусу магнитудою у 5,9 балів. За даними Геологічної служби США землетрус стався на глибині 11,7 км.

Ще чотири людини загинули в місті Грос-Морн та поблизу, повідомила місцева влада.

Рятувальні служби допомагають місцевим, багато з яких і досі оговтуються від руйнівного урагану 2010-го року.

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