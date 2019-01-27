Президент Трамп «надзвичайно пильно» стежить за ситуацією у Венесуелі - Малвейні

Ніколас Мадуро відкинув вимоги, висунуті низкою європейських країн призначити нові вибори вже протягом наступних восьми днів.

В інтерв'ю телеканалу CNN Turk, що вийшов в ефір у неділю, Мадуро відкинув ультиматум, пред'явлений Великобританією, Францією, Іспанією та Німеччиною, які зажадали, щоб він протягом восьми днів оголосив про проведення нових президентських виборів. В іншому випадку вони пообіцяли визнати президентом лідера опозиції Хуана Гуайдо.

«Вони повинні відкликати цей ультиматум. Ніхто не може пред'являти нам ультиматум», - заявив Мадуро в інтерв'ю, перекладеному з іспанської на турецьку мову. В цьому ж інтерв’ю він висловив готовність іти на діалог. Він також не виключив можливості зустрічі з президентом Трампом.

Виконуючий обов'язки глави апарату Білого дому Мік Малвейні заявив, що президент Дональд Трамп «надзвичайно пильно» стежить за ситуацією в Венесуелі.

Виступаючи в неділю на телеканалі Fox News, Малвейні не виключив можливості військових дій США в зв'язку з нестабільною обстановкою в Венесуелі.

«Яку б партію не представляв президент, я не думаю, що він або вона виконував би свою роботу належним чином, якщо б відкидав будь-який варіант», - заявив він.

Тим часом Папа Римський Франциск, який перебуває в Панамі, закликав до справедливого і мирного врегулювання конфлікту.

«У тій серйозній ситуації, яку переживає ця країна, я прошу Господа про пошуки і досягнення справедливого і мирного вирішення для подолання кризи, з дотриманням прав людини і заради блага всіх жителів [Венесуели]», - сказав він.

Президентські вибори у Венесуелі пройшли 20 травня 2018 року. Багато виборців бойкотували голосування, заявляючи, що вибори не є вільними і чесними. Деяким представникам опозиції не дозволили виставити свою кандидатуру.

Мадуро отримав на виборах близько 70 відсотків голосів, але результати голосування оскаржуються - як в Венесуелі, так і за її межами. 10 січня Мадуро був приведений до присяги на другий шестирічний термін.

23 січня обрана демократичним шляхом Національна асамблея, яка контролюється опозицією, оголосила Мадуро нелегітимним. Лідер Національної асамблеї Гуайдо оголосив себе тимчасовим президентом до проведення нових виборів.

США вже визнали Гуайдо президентом Венесуели.