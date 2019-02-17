Науерт зняла свою кандидатуру на посаду представника США в ООН

Гедер Науерт зняла, свою кандидатуру з розгляду на посаду постійного представника США в ООН.

У своїй заяві 16 лютого Науерт подякувала президентові Дональду Трампу і держсекретареві Майку Помпео за висунення її кандидатури, проте зазначила, що змушена відмовитися за сімейними обставинами.

«Останні два місяці були виснажливими для моєї сім’ї, і тому в інтересах родини я відмовляюся», – заявила Науерт.

У Держдепартаменті заявили, що нову кандидатуру на посаду представника при ООН президент Трамп внесе «найближчим часом».

Трамп обрав кандидатуру Науерт, яка раніше була телеведучою ABC News і Fox News, ще минулого року, після відставки колишнього представника США при ООН Ніккі Гейлі.

Однак слухання в Сенаті щодо її кандидатури досі не були призначені. Демократи в Сенаті критикували кандидатуру Науерт, заявляючи про нестачу в неї досвіду дипломатичної роботи.

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