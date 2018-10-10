Трамп оголосив хто може стати новим послом США до ООН

Президент США Дональд Трамп заявив, що він розглядає кандидатуру Діни Пауел, колишнього радника Білого дому, яка тепер обіймає керівну посаду в інвестиційній компанії Goldman Sachs, у якості можливого посла США до ООН.

Він також відкинув чутки про свої плани призначити доньку Іванку Трамп на цю посаду.

Оголошення було зроблено через лічені години після заяви президента США про відставку Ніккі Гейлі з посади посла США до ООН. Гейлі, яка полишить свою посаду наприкінці року, допоможе президентові обрати наступника, наголосив Трамп.

Під час першого року роботи в адміністрації Трампа Діна Пауел обіймала посаду заступника радника з національної безпеки США і була активно долучена до питання формування політики США стосовно Близького сходу, пише Reuters.

Чутки про те, що на посаду, можливо, буде призначено Іванку Трамп почали ширитись після того, як Гейлі схвально відгукнулась про неї та її чоловіка Джереда Кушнера в своєму коментарі з нагоди відставки, повідомляє The Hill.

Однак, Трамп, спілкуючись з журналістами заявив, що хоча Іванка була б у цій ролі неперевершена, він зіткнувся б зі звинуваченнями у непотизмі, в разі її обрання.

У своїх коментарях Ніккі Гейлі назвала Джереда Кушнера "прихованим генієм" адміністрації Трампа.

"Мені бракує добрих слів, щоб сказати про Джереда та Іванку, - заявила вона. – Джеред є прихованим генієм, і це мало хто розуміє".

Гейлі схвально відгукнулась про роль Джереда у переговорах стосовно угоди з вільної торгівлі між США, Канадою та Мексикою.

Гейлі назвала Іванку Трамп "чудовим другом". "Вони роблять багато речей за лаштунками і шкода, що більше людей про це не знають, - заявила Гейлі. – Ми є кращою країною бо вони є в цій адміністрації".

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