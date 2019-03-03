«Пілотований» манекеном космічний корабель корпорації SpaceX пристикувався до МКС

Космічний корабель Crew Dragon американської приватної корпорації SpaceX 3 березня пристикувався до Міжнародної космічної станції (МКС). Пряма трансляція велася в Youtube-каналі американського аерокосмічного агентства NASA.

Стикування велося в повністю автоматичному режимі: на борту семимісного корабля немає екіпажу, там перебуває лише одягнений у скафандр манекен на прізвисько Ріплі.

NASA відзначає, що це перший космічний корабель, побудований і керований приватною комерційною компанією, який пристикувався до МКС. Корабель проведе на орбіті близько тижня, після чого вирушить назад на Землю.

Crew Dragon був запущений із космодрому на мисі Канаверал 2 березня. Якщо місія пройде успішно, вже влітку на цьому ж кораблі до МКС полетять астронавти.

За планами NASA, Crew Dragon компанії Ілона Маска і конкуруючий приватний корабель Boeing, запуск якого запланований на цей рік, мають замінити для американської космонавтики розроблені в 60-і роки XX століття російські кораблі "Союз" при доставці астронавтів на МКС.

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