SpaceX випробовує капсулу для екіпажу в польоті до космічної станції

Найновіша американська капсула для астронавтів відправилась в суботу до Міжнародної космічної станції в рамках дуже важливого випробувального польоту компанії SpaceX.

Єдиним пасажиром був манекен, названий Ріплі на честь головного героя в серії фільмів «Чужий». SpaceX повинна закріпити дебют своєї капсули «Дракон» перед тим, як здійснити польот з людьми на борту, який планується цього року.

Цей «Дракон» повинен дістатися до космічної станції в неділю вранці, всього за 27 годин після запуску.

Капсула проведе п'ять днів, закріпившись на орбітальному форпості, перш ніж повернутись на Землю у водах Атлантики – все це буде життєво важливим для наступного космічного демо, можливо, влітку, за участю двох астронавтів.

НАСА звернулася до приватних компаній, SpaceX і Boeing, і надала їм 8 мільярдів доларів для будівництва й експлуатації капсул, які переправлятимуть астронавтів до і з космічної станції. Зараз російські ракети є єдиним способом доставити астронавтів до форпосту. Вартість квитків на космічний корабель «Союз» з роками стрімко зросла; НАСА наразі платить 82 мільйони доларів за місце.

Boeing має намір провести перший випробувальний політ своєї капсули Starliner у квітні, а з астронавтами на борту, можливо, в серпні.

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