Уряд Нової Зеландії прийняв рішення про реформування законодавства про зброю

Прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн повідомила в понеділок, що її кабінет прийняв рішення про реформу законодавства про зброю після масового вбивства в двох мечетях міста Крайстчерч минулої п'ятниці.

«Я маю намір надати додаткову інформацію про ці рішення ЗМІ і громадськості до наступного засідання уряду в наступний понеділок, - заявила Ардерн. - Це означає, що вже протягом десяти днів після цього жахливого теракту ми оголосимо про реформи, які, як я вважаю, підвищать безпеку нашої громади».

«Ми прийняли рішення від Кабінету, - сказала прем'єр-міністр. - Ми зайняли єдину позицію».

Єдиною особою, узятою під варту в зв'язку з нападами на мечеті, є 28-річний громадянин Австралії Брентон Гарріс Таррант. Йому пред'явлені звинувачення у вбивстві.

Таррант поки не зробив заяви про визнання або невизнання провини. Наступні слухання в суду по його справі призначені на 5 квітня. За повідомленнями ЗМІ, Таррант не має наміру скористатися послугами адвоката і буде захищати себе в суді самостійно.

Масові вбивства і насильницькі злочини - рідкість в Новій Зеландії, де проживають близько 5 мільйонів осіб. До минулої п'ятниці найкривавішим масовим вбивством був випадок, що стався в 1990 році, коли стрілок вбив 13 людей в маленькому місті Арамоана.

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