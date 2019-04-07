Президент Трамп звинуватив команду спецпрокурора в «незаконних витоках інформації»

Президент США Дональд Трамп і представники Білого дому в неділю відкинули публікації, в яких йдеться про те, що оприлюднення повного тексту доповіді спецпрокурора Роберта Мюллера за підсумками розслідування контактів передвиборного штабу Трампа з Росією матиме більш руйнівні наслідки, ніж раніше оприлюднений висновок, згідно з яким ні Трамп, ні його соратники не вступали в змову з Москвою.

«Схоже, що команда Боба Мюллера, що складається з 13 ненависників Трампа і розлючених демократів, допускає незаконний виток інформації в пресу в той час, як ЗМІ фейковий новин фабрикують власні матеріали, спираючись на джерела або обходячись без них. Джерела більше не мають ніякого значення для наших корумпованих і нечесних традиційних ЗМІ, вони перетворилися в насмішку!»- написав президент Трамп в Твіттері.

Міністр юстиції Вільям Барр аналізує 400-сторінкову доповідь і каже, що планує опублікувати його в найближчі дні, усунувши конфіденційну інформацію.

В кінці березня Барр опублікував чотири сторінки підсумкової доповіді, заявивши, що Мюллер прийшов до висновку, що Трамп і його штаб не вступали в змову з Росією. У той же час Барр повідомив, що спецпрокурор не прийшов до певного висновку в питанні про те, чи перешкоджав Трамп правосуддю у спробі з перешкодити розслідуванню.

У своєму резюме Барр процитував фрагмент доповіді, в якому говорилося, що стосовно питання про перешкоджання правосуддю, «доповідь не містить висновку про те, що президент вчинив злочин, але і не виправдовує його».

Оскільки Мюллер не прийняв рішення з питання про перешкоджання правосуддю, Барр, якого Трамп призначив главою правоохоронної системи країни, і його заступник Род Розенстайн вирішили, що звинувачення Трампа в перешкоджанні не обґрунтовані.

Трамп заявив, що доповідь повністю виправдала його, що «не було ніякої змови, не було перешкоджання, не було нічого».

Однак, за повідомленнями ЗМІ, прокурори з команди Мюллера в бесідах зі своїми колегами висловили обурення туманним викладом доповіді Мюллера, опублікованими Барром. Противники Трампа в Конгресі, демократи, а також деякі республіканці закликають опублікувати доповідь Мюллера повністю. Один з комітетів Палати представників, контрольований демократами, днями проголосував за те, щоб повний текст доповіді і супроводжувальні матеріали були надані у судовому порядку.

Адвокат Трампа Джей Секулоу заявив телеканалу ABC News, що не вірить в те, що повний доповідь буде «більш руйнівним» для Трампа.

В.о. глави апарату Білого дому Мік Малвейні заявив телеканалу Fox News, що демократи «дійсно вірили», що Мюллер прийде до висновку про те, що Трамп вступав у змову з Росією. За його словами, «партія демократів уражена синдромом божевілля щодо Трампа».

«Якщо ми дамо демократам всі 400 сторінок як є, це не стане кінцем розслідування, - заявив Малвені. - Потім вони зажадають ще тисячу сторінок, на основі яких вони був зроблений звіт. Справа тут зовсім не в пошуку правди. Це політичне шоу, яке влаштували демократи».