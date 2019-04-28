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Трамп знову не прийшов на прийом до кореспондентів Білого дому

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Президент США Дональд Трамп третій рік поспіль ігнорує традиційну вечерю Асоціації кореспондентів Білого дому. Як повідомляє «Франс-Прес», відмовилася взяти участь у цьому прийомі й ціла низка представників адміністрації Трампа. Замість спілкування з журналістами президент виступив на мітингу своїх прихильників у місті Грін-Бей у штаті Вісконсин. Там Трамп знову назвав ЗМІ «ворогами народу» і «шахраями».

Глава Асоціації кореспондентів Білого дому Олів'є Нокс у відповідь заявив, що такі вирази, як «фейкові новини» і «вороги народу», – це не привід для насмішок. Нокс закликав відмовитися від політично мотивованих нападок на журналістів, робота яких, як він висловився, в тому, щоб «притягати до відповідальності» представників влади.

Присутність на вечері Асоціації кореспондентів Білого дому не є обов'язковим для президента США. Однак ця традиція дотримується з 1921 року. До Трампа останнім, хто не прибув на зустріч з пресою, був Рональд Рейган. У 1981 році незадовго до вечері він пережив замах і відновлювався від кульового поранення.

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