Зеленський відданий зміцненню відносин зі США та протистоянню російській агресії - сенатор Портман

Американський сенатор-республіканець Роберт Портман заявив, що український президент Володимир Зеленський відданий посиленню відносин зі США та протистоянню російській агресії. Про це він написав у своєму Твіттері в неділю: «Я мав задоволення зустрітись з новообраним президентом Володимиром Зеленським раніше цього тижня. Він відданий зміцненню відносин зі США та протистоянню російській агресії».

Також сентаор схвально оцінив зусилля українського уряду у проведенні структурних економічних реформ та зокрема зусилля у напрямку подолання корупції. Втім, «багато роботи ще попереду», - зауважив він своєму дописі в Твіттері.

Крім того, Портман пообіцяв продовжувати підтримувати Україну.

«Як спів-голова українського кокусу в Сенаті, я продовжуватиму підтримувати вільну та демократичну Україну шляхом надання США відповідної військової, політичної та економічної допомоги», - написав у Твіттері сенатор Портман.