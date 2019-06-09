Сотні тисяч мешканців Гонконгу вийшли з протестом проти законопроекту про екстрадицію до Китаю

Сотні тисяч мешканців Гонконгу вийшли у неділю з протестом проти законопроекту, який дозволяє екстрадицію до Китаю осіб, яким загрожує судове переслідування. Це найбільша демонстрація на останні кілька років.

Учасники акції несли плакати із засудженням законопроекту, який, за їх словами, порушує законодавство Гонконгу, що захищає права біженців з Китаю, яких звинувачують у злочинах.

Протестувальники також закликали до відставки голову адміністрації Гонконгу Керрі Лам, яка підтримала цей законопроект. Ряд правозахисних організацій піддала законопроект жорсткій критиці. Його опоненти стверджують, що правова система Китаю не гарантує підсудним такі ж самі права, як у Гонконзі.

Організатор протесту Фронт захисту громадянських прав правозахисний фронт оцінив, що на вулиці Гонконгу вийшли понад мільйона осіб, поліція ж повідомила, що нарахувала 240 тисяч учасників акції.