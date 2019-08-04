Зеленський повідомив про час можливої зустрічі з Трампом

Президент України Володимир Зеленський повідомив, коли, на його думку, мала б відбутися його зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

«Має бути зустріч із президентом Трампом у вересні. У Вашингтоні», – сказав Зеленський агентству «Інтерфакс-Україна», перебуваючи з поїздкою в Трускавці Львівської області.

Раніше з українського боку лунали повідомлення про різні варіанти часу такої зустрічі. Зокрема, тодішній посол України у США Валерій Чалий оприлюднювавдва можливі терміни для поїздки президента до США: або серпень (коли президент України відвідав би тільки Вашингтон), або вересень (коли цей візит був би поєднаний із участю в дебатах на сесії Генеральної асамблеї ООН). Американська сторона казала, що дата ще не визначена.

19 липня Зеленський звільнив Чалого з посади посла. Дипломат відтак повідомляв, що майбутній візит Зеленського до США готують не співробітники українського посольства у Вашингтоні чи Міністерства закордонних справ, а безпосередньо офіс президента України й Білий дім – хоча підготовка такого візиту є обов’язком саме дипустанови відповідно до нового закону України «Про дипломатичну службу».