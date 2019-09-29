Шифф: Комітет з розвідки заслухає свідчення викривача

Голова Комітету Палати Представників з розвідки конгресмен-демократ Адам Шифф заявив, що члени Комітету домовилися заслухати викривача, чия скарга стала підставою для розслідування у справі імпічменту президента Дональда Трампа.

«Як Директор Макґваєр (В.О. Директора Національної розвідки США-ред. ГА) пообіцяв під час слухань, викривачу буде дозволено прийти сюди, і прийти без застережень з боку Міністерства юстиції чи Білого дому, про що він/вона може говорити, а про що ні. Ми отримаємо невідфільтровану інформацію від цього викривача», - сказав Шифф в програмі «На цьому тижні» на каналі ABC News.

«Ми вживаємо всіх можливих заходів обережності, щоб заслухати це свідчення таким чином, щоб захистити особистість викривача…З огляду на загрози, з якими виступає президент…. можете уявити, які тривоги з приводу безпеки виникають в цьому випадку», - додав він.

В той же час радник президента Трампа Стівен Міллер заявив телеканалу Fox News в неділю, що поведінка інформатора «нагадує поведінку шпигуна». «Президент Сполучених Штатів є викривачем, а ця особа є саботажником, який намагається підірвати демократично обраний уряд», - сказав Міллер.