46% американців підтримують імпічмент Трампа, 45% не підтримують – середній показник опитувань

У Конгресі сподіваються дізнатися від дипломатів нові деталі справи навколо взаємодії американських урядовців та особистого юриста Трампа Руді Джуліані з українським керівництвом. У вівторок заплановані слухання за участю посла США в ЄС Гордона Сондланда, а у п'ятницю - колишньої посланниці США в Україні Марі Йованович.

Сам президент Трамп протягом вихідних написав десятки запальних твітів. Він критикує демократів за те, що ті слухають викривача, який не мав прямої інформації, а ЗМІ - за те, що вони корумповані. Також Президент пише, що Гілларі Клінтон зійшло з рук видалення 33-ьох тисяч імейлів після повістки Конгресу, а його критикують за 1 "повністю прийнятний" телефонний дзвінок. Дональд Трамп закликає звернути увагу на сина Джо Байдена Гантера, який, за його словами, не маючи кваліфікацій заробив мільйони доларів в Україні та Китаї. І також, президент гостро розкритикував сенатора-республіканця Міта Ромні, колишнього кандидата в президенти. Ромні критично висловився про заклик Дональда Трампа до України та Китаю розслідувати Джо Байдена. Трамп закликав виборців в Юті не голосувати більше за Ромні.

На цей момент середній показник усіх опитувань показує - 46% американців підтримують імпічмент, 45% - не підтримують. Але врешті доля президента вирішуватиметься у Сенаті. Щоб оголосити імпічмент, треба дві третини голосів сенаторів, а це дуже висока планка, особливо за рік до президентських виборів, кажуть Голосу Америки експерти.

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