Керівництво Держдепу не дозволило захищати посолку Марі Йованович наприкінці її місії в Україні - ЗМІ

В.о. помічника Держсекретаря США з питань Європи та Євразії Філіп Рікер розповів на слуханнях у Палаті представників, що мав намір стати на захист посла США в Україні Марії Йованович, коли проти неї велась брудна кампанія з Вашингона. Утім його наміри заблокувало вище керівництво Державного департаменту США.

Про деякі деталі закритого слухання у Конгресі повідомляє видання Рейтер із посиланням на власні джерела.

Рікер свідчив у суботу, 26 жовтня, перед комітетами Палати представників Конгресу США, які проводять розслідування в рамках процедури імпічменту президента Трампа. Попри заборону з Білого дому співпрацювати у справі розслідування, дипломат з’явився у Конгресі через повістку від Палати представників. Рікер відповідав на запитання законодавців понад 8 годин.

Перед тим, як посла США в Україні Марі Йованович відкликали з посади, Рікер планував написати сильну заяву від Держдепу, щоб відреагувати на атаки щодо Йованович з боку консервативних медіа та союзників президента Трампа.

Утім, як повідомляє Рейтер, цю заяву на захист Йованович заблокувало керівництво Держдепу. Особа, знайома з деталями слухань, розповіла агентству Рейтер, що це був заступник Держсекретаря США з політичних питань Дейвид Гейл, третій за важливістю чиновник у відомстві.

Крім того, під час слухань Рікер повідомив, що він знав про замороження військової допомоги Україні, однак йому було невідомо, чому її заморозили.

Філіп Рікер приєднався до роботи у Держдепі у 1992 році. Колеги називають його «аполітичний професіоналом» та відзначають його добру репутацію.

«Його вважають добропорядним професіоналом, він не популіст. Ми з ним знайомі дуже давно, і я досі не знаю, яка його політична позиція. Він абсолютно позапартійний», - розповів в інтерв’ю громадському радіо США колишній дипломат Ден Фрід.

Рікер, який обіймає свою посаду з березня, вже дев‘ятий свідок, який виступає зі свідченнями перед комітетами Палати представників США у рамках процедури імпічменту.

Як повідомляв "Голос Америки", Комітети Палати представників США проводять розслідування в рамках процедури імпічменту президента. Конгресменів США зацікавила роль Державного департаменту у справі про можливий тиск на українську владу. Центральним об'єктом розслідування Конгресу є скарга, подана представником американської розвідки в рамках програми захисту для викривачів корупції.

Автор скарги звинувачує президента США Дональда Трампа у тому, що той, буцімто, тиснув на владу в Україні, щоб отримати негативну інформацію на свого політичного опонента Джо Байдена.

Дивіться також: Свідчення у Конгресі посадовиці Пентагону, відповідальної за Україну