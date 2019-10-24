Демократи у Конгресі США підозрюють, що до виборчих фондів Трампа могли потрапити гроші Фірташа, - Politico

Демократи у Конгресі США з'ясовують, чи олігарх-утікач Дмитро Фірташ надавав фінансування двом партнерам Руді Джуліані, яких арештували за підозрою у нелегальному фінансуванні кампанії Дональда Трампа та інших республіканців. Про це повідомляє американське видання Politico із посиланням на конгресмена-демократа Джеймі Раскіна, що належить до комітету Палати представників із нагляду та реформ - це один із комітетів, що розслідує справу про можливий імпічмент президентові Трампу.

Зараз Фірташ перебуває в Австрії, й США домагаються його екстрадиції за обвинуваченнями у розкраданні бюджетних грошей й хабарництві.

На початку жовтня американські правоохоронці арештували партнерів адвоката Трампа - Руді Джуліані. Льва Парнаса та Андрія Кукушкіна, бізнесменів українського походження, уродженця Білорусі Ігоря Фрумана та американця Девіда Коррея звинувачують у порушенні законів про фінансування передвиборчих кампаній. У середу на судовому слуханні Парнас і Фруман заявили про свою невинуватість.

Слідство вважає, що Панас та Фруман діяли не лише у власних інтересах, а і в інтересах українського чиновника, "члена українського уряду, який домагався звільнення посла США в Україні", однак його ім‘я прокурор не називає. NBC повідомило, що йдеться про колишнього генерального прокурора України Юрія Луценка.

Джерело фінансування досі не розкривають. У тексті обвинувачення йдеться про "іноземця-1" з Росії, який із червня 2018 по квітень 2019 надав їм 325 тисяч доларів прихильній Трампові організації, що збирає політичні внески. Ці гроші, а також 15 тисяч доларів до компанії, що підтримувала генерального прокурора штату Західна Вірджинія Патріка Моррісея, були надані від імені компанії-експортера природного газу Парнаса й Фурмана, яка, вочевидь, ніколи не вела жодного бізнесу.

"Інтерес до пана Фірташа та його ролі зростає", - заявив Раскін. "Його зв'язок із Володимиром Путіним та Росією також треба дослідити". У квітні 2018 року сенатор-республіканець Роджер Вікер назвав Фіршата "прямим агентом" Кремля.