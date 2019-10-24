Демократи у Конгресі США підозрюють, що до виборчих фондів Трампа могли потрапити гроші Фірташа, - Politico

Демократи у Конгресі США з'ясовують, чи олігарх-утікач Дмитро Фірташ надавав фінансування двом партнерам Руді Джуліані, яких арештували за підозрою у нелегальному фінансуванні кампанії Дональда Трампа та інших республіканців. Про це повідомляє американське видання Politico із посиланням на конгресмена-демократа Джеймі Раскіна, що належить до комітету Палати представників із нагляду та реформ - це один із комітетів, що розслідує справу про можливий імпічмент президентові Трампу.
Зараз Фірташ перебуває в Австрії, й США домагаються його екстрадиції за обвинуваченнями у розкраданні бюджетних грошей й хабарництві.
На початку жовтня американські правоохоронці арештували партнерів адвоката Трампа - Руді Джуліані. Льва Парнаса та Андрія Кукушкіна, бізнесменів українського походження, уродженця Білорусі Ігоря Фрумана та американця Девіда Коррея звинувачують у порушенні законів про фінансування передвиборчих кампаній. У середу на судовому слуханні Парнас і Фруман заявили про свою невинуватість.
Слідство вважає, що Панас та Фруман діяли не лише у власних інтересах, а і в інтересах українського чиновника, "члена українського уряду, який домагався звільнення посла США в Україні", однак його ім‘я прокурор не називає. NBC повідомило, що йдеться про колишнього генерального прокурора України Юрія Луценка.
Джерело фінансування досі не розкривають. У тексті обвинувачення йдеться про "іноземця-1" з Росії, який із червня 2018 по квітень 2019 надав їм 325 тисяч доларів прихильній Трампові організації, що збирає політичні внески. Ці гроші, а також 15 тисяч доларів до компанії, що підтримувала генерального прокурора штату Західна Вірджинія Патріка Моррісея, були надані від імені компанії-експортера природного газу Парнаса й Фурмана, яка, вочевидь, ніколи не вела жодного бізнесу.
"Інтерес до пана Фірташа та його ролі зростає", - заявив Раскін. "Його зв'язок із Володимиром Путіним та Росією також треба дослідити". У квітні 2018 року сенатор-республіканець Роджер Вікер назвав Фіршата "прямим агентом" Кремля.
Politico пише, що Парнас був найманий перекладачем для Фірташа та його адвокатів у США. Видання також цитує Дейла Перрі, представника американської газової компанії, яка працює у США. За словами Перрі, Фірташ тиснув на Петра Порошенка, аби звільнити Андрія Коболєва з посади голови Нафтогазу. Коболєва підтримувала посол США в Україні Марі Йованович. Тож Перрі вважає, що Фірташ міг мати мотив допомогти Парнасу й Фруману домогтись відкликання Йованович.
Також Парнас і Фруман робили внески до кампанії колишнього конгресмена Піта Сешшнса, який радив Трампові відкликати Йованович.
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