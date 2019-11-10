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Джон Болтон уклав угоду про видання книги - джерела

  • Голос Америки
Former National security adviser John Bolton gestures while speaking at the Center for Strategic and International Studies (CSIS) in Washington, Monday, Sept. 30, 2019. (AP Photo/Pablo Martinez Monsivais)

Колишній радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон уклав угоду з видавництвом Simon & Schuster про видання книги. Про це повідомили три представника видавництва, знайомі з ходом переговорів.

Представники видавництва виступали на умовах анонімності, оскільки не були уповноважені публічно обговорювати угоду. Двоє з них повідомили, що сума угоди склала близько 2 мільйонів доларів.

Болтона представляє агентство Javelin, в число клієнтів якого входили колишній директор ФБР Джеймс Комі і анонімний співробітник адміністрації Трампа, чия книга «Попередження» («A Warning») виходить з друку 19 листопада. Офіційні особи не уточнюють назву та дату виходу книги Болтона. Видавництво Simon & Schuster та агентство Javelin на прохання прокоментувати цю інформацію не відповіли. У 2007 році видавництво Simon & Schuster опублікувало книгу Болтона «Капітуляція - не варіант. Захист Америки в ООН і за кордоном» («Surrender is Not an Option: Defending America at the United Nations and Abroad»).

Ім’я Болтона останнім часом часто згадується під час слухань в Конгресі в рамках процедури імпічменту. У стенограмі інтерв’ю за закритими дверима, опублікованій у п’ятницю, колишній чиновник національної безпеки розповів, як Болтон "відразу напружився", коли посол Гордон Сондленд "несподівано сказав", що він домовився з виконуючим обов’язки голови апарату білого дому Міком Малвейні – українці проведуть розслідування в обмін на запрошення нового президента до Овального кабінету.

Сам Болтон відповідатимемо на питання конгресменів лишу тому випадку, якщо про це буде відповідне рішення суду, заявляє його адвокат Чарльз Купер.

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