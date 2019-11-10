Лівія звинувачує Росію у розпалюванні конфлікту та просить США про допомогу – Bloomberg

Міністр внутрішніх справ підтриманого ООН уряду Лівії звинуватив Росію у розпалюванні багатомісячного конфлікту в Лівії з тим, щоб поширити свій вплив на країну-виробника нафти, та закликав США посилити свої зусилля для припинення конфлікту. Про це пише видання Bloomberg.

«Росіяни втрутились, щоб підлити масла у вогонь та посилити конфлікт, замість того, щоб знайти рішення», сказав міністр Фатхі Башаґа в інтерв’ю Bloomberg в Тунісі перед його візитом до Вашингтону. «Доказ – дислокація у Лівії військових «Вагнер». Раніше вони надсилали їх до Сирії, центральної Африки. Де б не з’являлися бойовики «Вагнера», відбувається руйнування», - заявив Башаґа.

Раніше, минулого тижня видання New York Times повідомило про прибуття в Лівію протягом шести тижнів 200 російських бійців. Видання пише, що Росія відправила в країну передові винищувачі «Сухий», завдає скоординовані ракетні і високоточні артилерійські удари і використовує снайперів, тобто розігрує той же сценарій, який зробив Москву впливовою силою в громадянській війні в Сирії.

В інтерв’ю Bloomberg Башаґа звинуватив Росію у спробі відновити залишки режиму Муаммара Каддафі, поваленого у 2011 році. Росія заперечує будь-яку участь у військовому конфлікті в Лівії.

Голова МВС Лівії сказав, що «США мають моральне та юридичне зобов’язання перед Лівією». «США були міцним союзником у поваленні старого режиму. Вони повинні співпрацювати з нами. Лівійцями, щоб відновити стабільність та безпеку», - заявив міністр.