Колишня Держскретарка США Кондоліза Райс занепокоєна "тіньовою дипломатією" США в Україні

Кондоліза Райс, Державна секретарка США за адміністрації Джорджа Буша-молодшого, сказала, що її «глибоко непокоять» повідомлення про здійснення США неофіційної політики по відношенню до України.

Райс в 2016 році критикувала тоді кандидата в президенти Дональда Трампа, але з часу його обрання проявляла стриманість у своїх висловлюваннях.

«Те, що я бачу сьогодні, мене непокоїть. Я бачу конфлікт між професіоналами у сфері зовнішньої політики та особою, яка говорить, що діє від імені президента. Але чесно кажучи, я не знаю, що це правда», заявила на прес-конференції в Абу-Дабі Кондоліза Райс, яка також була радником президента Буша-молодшого з питань нацбезпеки. «Це мене тривожить, дуже тривожить», - додала вона.

Райс, яка почала свою кар’єру в Білому домі як спеціаліст з Радянського союзу, сказала, що будь-які неофіційні особи, які спілкуються від імені американської адміністрації, повинні переконатись, що їх месседжи відповідають месседжам Держсекретаря чи радника з питань нацбезпеки. «Це просто погано. Світ не повинен отримувати від США змішані месседжи», - наполягає Райс.

Вона також розкритикувала телефонний дзвінок між президентами Трампом та Зеленським. «Цей дзвінок каламутний, справді каламутний. Мені не подобається, що американський президент просить у іноземного лідера розслідування по відношенню до громадянина США. Я думаю, це виходить за межі», - сказала на прес-конференції в Абу-Дабі Райс.