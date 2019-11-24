Колишній мер Нью-Йорка Майкл Блумберг вступив в президентські перегони 2020

Мільярдер та колишній мер Нью-Йорка, 77 річний Майкл Блумберг оголосив про офіційний початок своєї передвиборчої кампанії на президентських перегонах 2020.

«Я балотуюсь в президенти для того, щоб перемогти Дональда Трампа та відбудувати Америку», - йдеться в заяві на сайті передвиборчої кампанії Блумберга.

«Ми не можемо дозволити собі ще чотири роки нерозсудливих та неетичних дій президента Трампа. Він становить екзистенціальну загрозу нашій країні та нашим цінностям. Якщо він отримає ще один президентський термін, ми, можливо, ніколи не отямимось від завданої шкоди».

В оголошенні про початок своєї передвиборчої кампанії Блумберг пообіцяв, серед іншого, покращити економіку країни, систему охорони здоров’я, освіти, імміграційну систему, довкілля. Блумберг також виступає за посилення законів, які регулюють використання вогнепальної зброї.

Блумберг вступає в перегони за десять тижнів до перших праймеріз. Він є центристом з міцними зв’язками на Вол Стріт. Членом демократичної партії Блумберг став лише у минулому році. Минулого року Форбс назвав колишнього мера 11-ю найбагатшою людиною світу зі статками приблизно у 50 мільярдів доларів. Він вже заявив про свій намір витратити на передвиборчу кампанію щонайменше 150 мільйонів власних коштів, в тому числі 100 мільйонів на агітаційні ролики критичні на адресу президента Трампа. 15-20 мільйонів Блумберг планує витратити на кампанію заохочення виборців, особливо представників меншин.

Участь Блумберга в перегонах викликає гостру критику з боку деяких інших кандидатів. Так, ще до офіційного оголошення, сенатор-демократ Берні Сандерс в п’ятницю написав у своєму Твіттері:

«Мені огидно від самої ідеї, що Майкл Блумбрег чи будь-який інший мільярдер думає, що вони можуть обійти демократичний процес та витратити десятки мільйонів доларів, щоб купити перемогу на виборах».

Сенаторка Елізабет Воррен також розкритикувала Бумберга. «Я розумію, що багаті люди мають більше взуття, ніж ми, у них більше машин, ніж у решти нас, у них більше домів. Але вони не мають більшого паю нашої демократії», - сказали вона під час виступу перед виборцями в суботу в Нью-Гемпширі.

Офіс передвиборчої кампанії Блумберга розташовуватиметься в Мангеттені та буде очолений його багатолітнім радником Кевіном Шикі.