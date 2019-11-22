Трамп заявив, що доповідь про розслідування витоків слідства щодо втручання Росії буде "історичною"

Президент США Дональд Трамп заявив у п'ятницю, що звіт Міністерства юстиції США про витоки розслідування щодо російського втручання у вибори у США, який зараз готується до публікації, буде «історичним». Президент США та його союзники тривалий час наполягали, не наводячи доказів, що розслідування американськими правоохоронцями кампанії Трампа під час виборчої кампанії 2016-го року було розпочато з порушенням законів, та було своєрідною спробою елементів адміністрації Обами не допустити обрання Трампа президентом США. Відтак, твердили у Трампа, подальше розслідування спеціального прокурора США Роберта Мюллера щодо російського втручання також було позбавлене законних підстав, та ін.

The New York Times опублікувало матеріал у якому, на відміну від Трампа, заявляє, що доповідь генерального інспектора Мін'юсту США Горовіца "розвінчує низку теорій змови та інсинуацій щодо ФБР, які просували пан Трамп та його союзники"

Свій прогноз щодо ефекту публікації доповіді президент США озвучив в інтерв'ю ведучим програми «Fox і друзі» на телеканалі Fox News.

Генеральний інспектор Міністерства юстиції Майкл Горовіц, вивчає те, як Федеральне бюро розслідувань дотримувалося вимог закону «Про нагляд за іноземними розвідками» під час російського розслідування.

Отже, те, що ви побачите, я припускаю, буде, ймовірно, найбільшим скандалом в історії нашої країни

Президент неодноразово звинувачував високопоставлених співробітників адміністрації Обами в тому, що вони дозволили «шпигувати» за передвиборчим штабом Трампа під час кампанії 2016 року. У таборі Трампа також звертали увагу, що за результатами розслідування Мюллера жодного із американців не було обвинувачено у роботі на уряд Росії, протизаконних контактах із Росією тощо, хоча мандат розслідування стосувався саме російського втручання.

Генеральний інспектор Горовіц вже протягом півтора років розслідує ймовірні порушення, пов'язані з ордерами (FISA warrant - агл.) на здійснення стеження, виданими Судом з нагляду за зовнішньою розвідкою. Міністерство юстиції та ФБР отримали у 2016 році дозвіл на стеження за колишнім радником Трампа Картером Пейджем. На даний момент невідомо, чи видавав суд дозволи на стеження за іншими співробітниками передвиборного штабу Трампа.

«Кажуть, що він [звіт] є історичним», - сказав Трамп, відмовившись вдаватися в подробиці. «Це те, про що я чув», - додав президент.

Ліндсі Грем, голова сенатського юридичного комітету, сказав Fox News в середу, що публікація звіту намічена на 9 грудня.

"Я нетерпляче чекаю знайомства з доповіддю, та свідчень пана Горовіца перед Сенатським юридичним комітетом, де він представить детальний звіт про висновки його розслідування, та надасть рекомендації щодо покращення нашої системи юстиції та розслідувань", - заявив Грем у Twitter. Я нетерпляче чекаю знайомства з доповіддю, та свідчень пана Горовіца перед Сенатським юридичним комітетом

«Отже, те, що ви побачите, я припускаю, буде, ймовірно, найбільшим скандалом в історії нашої країни», - продовжив президент, розповівши, що він доручив курувати розслідуванням міністр юстиції Вільяму Барру.

"І якщо це - історична [доповідь], то ви дещо побачите. І тоді, можливо, це навіть більш важливо, незабаром після цього у вас буде [доповідь прокурора] Джона Дарема, - і він уже сказав, що [мова йде про] кримінальну [справу] »- сказав Дональд Трамп.

Між тим видання The New York Times опублікувало матеріал у якому, на відміну від Трампа, заявляє, що майбутня доповідь генерального інспектора Мін'юсту США Горовіца "розвінчує низку теорій змови та інсинуацій щодо ФБР, які просували пан Трамп та його союзники".

"Хоча Горовіц певним чином критикує лідерів ФБР за те, як вони керували надзвичайно чутливим розслідуванням щодо Росії, він не знайшов політично мотивованих дій з боку посадовців, яких демонізував Трамп, як наприклад екс-директор ФБР Комі, посадовець Мін'юсу Маккейб, агент ФБР Строк", - також йдеться у статті.

Видання The Washington Post повідомляє, що доповідь Горовіца вкаже, що очільники розслідування ФБР щодо Росії не керувались політичними симпатіями у своїй роботі, а запит на ордер на стеження за кампанією Трампа було видано на основі достатніх підстав та фактів.

Між тим, за відсутності тексту доповіді, у Республіканській партії озвучують інші очікування щодо доповіді.

"Генеральний інспектор Горовіц незабаром оприлюднить свою доповідь (...). Вже давно час притягнути до відповідальності осіб на верхівці Мін'юсту США та розвідки за їх роль у корупції", - твітує конгресмен-республіканець Енді Біггс.





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