Помпео назвав ганебним вето Росії та Китаю на резолюцію ООН про гуманітарну допомогу сирійцям

Держсекретар США Майк Помпео засудив Росію та Китай після того, які ці країни наклали вето на резолюцію Ради безпеки ООН, яка б дозволила доставляти гуманітарну допомогу сирійцям.

«Вето Російської Федерація та Китаю на резолюцію, яка дозволяє доставляти гуманітарну допомогу мільйонам сирійців є ганебним», - йдеться в заяві Помпео.

«Росія та Китай, які вирішили зробити політичну заяву шляхом протистояння цій резолюції, на ваших руках кров», - заявив Помпео.

Резолюція передбачала продовжити на один рік доставку гуманітарної допомоги з території Туреччини та Іраку 4 мільйонам сирійців, які постраждали від конфлікту, що триває з 2011 року.



Опоненти резолюції висловили занепокоєння, що допомога ООН не попаде у райони провінції Ідліб та інші контрольовані опозицією регіони, якщо не будо досягнуто альтернативної домовленості перед тим, як закінчиться строк дії поточної резолюції через три тижні.

За словами Помпео, зараз немає альтернативи транскордонним постачання гуманітарної допомоги ООН і доставці продовольства мільйонам сирійців - принаймні до тих пір, поки сирійський режим не припинить вести війну проти власного народу.