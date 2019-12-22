Білий дім не хоче затяжного імпічменту – чиновник адміністрації

Білий дім не хоче затяжних слухань щодо імпічменту в Сенаті, заявив в неділю високопосадовець адміністрації Трампа, припускаючи, що президент Дональд Трамп не проти провести слухання без свідків захисту.

Демократи наполягають на тому, щоб Сенат заслухав високопосадовців адміністрації Трампа, але лідер республіканської більшості в Сенаті Мітч Макконнелл хоче провести слухання без нових свідків.

Президент Трамп висловив зацікавленість викликати нових свідків захисту, але разом з тим зазначив, що погодиться з будь-яким рішенням Макконнелла та інших республіканських лідерів.

Спікерка Палати представників Ненсі Пелосі досі не передала справу щодо імпічменту до Сенату, вимагаючи від республіканців спочатку визначити процедуру слухань, яка б передбачала виклик нових свідків. У п’ятницю законодавці пішли у святкову відпустку.