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США вітають повернення звільнених полонених – заява посольства США в Україні про обмін на Донбасі

Під час обміну утримуваними 29 грудня 2019 року

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У посольстві США в Україні привітали повернення звільненних полонених з підконтрольного Росії Донбасу.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому у Твіттері посольства США в Україні:

"Ми вітаємо сьогоднішнє повернення звільнених полонених з підконтрольного Росії Донбасу, як було узгоджено на саміті в Нормандському форматі 9 грудня. Враховуючи те, що безперервна агресія Росії ставить очільників України перед важким вибором, ми стоїмо на боці наших українських партнерів та багатьох українців, які залишаються в полоні в Росії та в Криму".

Офіс президента України повідомляє: "Взаємне звільнення утримуваних осіб завершилося".

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