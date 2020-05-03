Помпео закликав до звільнення журналістів, утримуваних за ґратами через їх роботу

Держсекретар США Майк Помпео виступив із заявою з нагоди Всесвітнього дня свободи преси, який відзначається в неділю.

«Ми підкреслюємо критично важливу роль незалежних ЗМІ, які забезпечують відкритий обмін інформацією та ідеями, що є життєво важливим для вільних, заможних та безпечних демократичних суспільств», – йдеться в заяві Помпео, розміщеній на сайті відомства.

Глава Держдепартаменту наголосив на особливому значенні роботи співробітників ЗМІ на тлі пандемії COVID-19 і закликав країни світу звільнити журналістів, що опинилися в тюрмах через виконання своїх професійних обов’язків.

«У цьому році, коли світ зіткнувся з пандемією COVID-19, набуває особливого значення свобода як професійних, так і громадських журналістів повідомляти про те, що вони бачать і чують, а також відкрито висловлювати свою думку», - йдеться в документі.

«Сьогодні ... ми дізнаємося, що деякі держави навмисно поширюють дезінформацію, цензурують точну і корисну інформацію, а також агресивно обмежують можливість незалежних журналістів служити громадськості», - заявив Помпео, згадавши як приклади арешти журналістів і блокування новин і сайтів через критику офіційної реакції влади на пандемію COVID-19. Держсекретар закликав негайно покласти край подібній цензурі.

«Ми аплодуємо сміливості та рішучості незалежних ЗМІ. Їх робота важка, але вона іде нам на користь. Багато журналістів працюють, ризикуючи своїм життям і свободою, причому не тільки в зонах конфліктів і природних катастроф, а також регіонах, найбільше уражених пандемією, але і в тих місцях, де вони стикаються з загрозою довільного затримання або насильства, - зазначив Помпео. - Ми закликаємо всі держави звільнити журналістів, які опинилися у в'язниці в зв'язку з їх роботою і притягнути до відповідальності осіб, які вчиняють злочини проти них».

Помпео вітав роботу організацій громадянського суспільства, які працюють в інтересах журналістів, і представників приватного сектора, що підтримують стійкість незалежних ЗМІ.