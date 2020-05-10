Ключові високопосадовці оперативної групи Білого дому для боротьби з коронавірусом пішли на карантин через контакт з особами, у яких виявили COVID19.

Серед них – керівник Адміністрації з контролю харчів та ліків лікар Стівен Ган, а також директор Центрів з контролю та профілактики захворювань Роберт Редфілд.

Тим часом, лікар Ентоні Фаучі – директор Національного інституту з алергійних та інфекційних захворювань, каже, що він іде на так званий «модифікований карантин» після того, як він мав контакт «низького рівня небезпеки» з працівником Білого дому, у якого виявили коронавірус. Фаучі повідомив, що залишатиметься та працюватиме вдома, буде носити маску протягом 14 днів та кожного дня тестуватиметься на коронавірус.

Раніше коронавірус був виявлений у особистого помічника президента Трампа та прес-секретарки віце-президента Майка Пенса Кейті Міллер. Як президент Трамп, так і віце-президент Пенс проходять тестування регулярно, останній час – щоденно. Результати були негативні.