Американські політики коментують події в Атланті

Американські політики виступили з першими коментарями у звязку із загибеллю Рейшарда Брукса, смертельно пораненого під час затримання поліцейськими в Атланті.

Сенатор від Нью-Джерсі Корі Букер засудив дії поліцейських.

Сенатор з Нью-Джерзі, який цього року змагався за номінацію на кандидата в президенти від демократичної партії, засудив дії поліцейських. «Якщо хтось із моїх офіцерів стріляє людині в спину, коли той тікає з нелетальною зброєю, то це невиправдане застосування сили. Це неприйнятно, відповідно до суспільних стандартів. Це дуже сумно і трагічно», - заявив Букер, виступаючи в програмі« Обличчям до країни» на каналі CBS.

У той же час міністр житлового господарства та міського розвитку Бен Карсон заявив, що «ми не знаємо, що було на думці у цього поліцейського».

«Ситуація неоднозначна» - заявив Карсон телеканалу Fox News.

Поліцейський, хто стріляв в Брукса поліцейський був звільнений. Присутній при цьому другий поліцейський відправлений в адміністративну відпустку. Шеф поліції Атланти в суботу оголосила про свою відставку.

Адвокат родини Бруксів вимагає, щоб проти офіцерів, причетних до цієї справи, були висунуті звинувачення у вбивстві.